Türkiye genelinde sabah saatlerinde etkili olacak güneşli hava, öğleden sonra yerini sağanak ve gök gürültülü yağışlara bırakacak.

Özellikle cumartesi ve pazar günleri birçok bölgede hava sıcaklıkları 6 ila 8 derece arasında düşecek. Yozgat başta olmak üzere İç Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Vatandaşların sel, su baskını ve ani rüzgâr riskine karşı dikkatli olması çağrısında bulunan meteoroloji yetkilileri, hafta sonu plan yapanları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

YOZGAT’TA YAĞIŞ BEKLENİYOR, SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Meteoroloji’nin 9 Mayıs Cuma gününe ilişkin tahminlerine göre, Yozgat sabah saatlerinde az bulutlu ve güneşli bir havayla güne başlayacak. Ancak öğleden sonra il genelinde hava aniden değişecek ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Cuma günü termometrelerin 26 dereceyi göstermesi beklenirken, hafta sonu boyunca sıcaklıkların 18-20 dereceye kadar gerilemesi öngörülüyor.

Cuma akşamı başlayacak yağışların, cumartesi günü aralıklarla kuvvetlenmesi ve yerel su baskınlarına neden olabilecek miktarlara ulaşması bekleniyor.

SAĞANAK YAĞIŞLAR GENİŞ ALANA YAYILACAK

Meteoroloji verilerine göre cuma günü öğle saatlerinden itibaren şu bölgelerde sağanak ve gök gürültülü yağış etkili olacak:

Marmara’nın güneydoğusu: Bilecik, Sakarya

Ege’nin doğusu: Afyonkarahisar, Kütahya

Akdeniz’in iç kesimleri: Burdur, Adana’nın kuzeyi

İç Anadolu: Ankara, Çankırı, Eskişehir ve Yozgat

Batı ve Orta Karadeniz: Bolu, Kastamonu, Samsun, Amasya

Doğu Anadolu: Malatya, Van’ın doğusu

Güneydoğu Anadolu: Diyarbakır

Uzmanlar, bu bölgelerde aniden bastırabilecek yağışların sel ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

HAVA DURUMU (9 MAYIS 2025)

YOZGAT:

Sabah saatlerinde güneşli, öğleden sonra yerel gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sıcaklık: 10°C / 26°C

Hafta sonu sıcaklık: 8°C / 18°C

İÇ ANADOLU:

Ankara: 12-28°C (yağışlı)

Eskişehir: 13-29°C (yağışlı)

Konya: 14-29°C

Yozgat: 10-26°C (yağışlı)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna doğru kuzey, iç ve doğu bölgelerde hava koşullarının daha da sertleşeceğini, bazı illerde dolu yağışı riskinin de bulunduğunu açıkladı. Vatandaşların hava durumunu güncel olarak takip etmeleri ve gerekli tedbirleri almaları istendi.