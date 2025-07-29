Sarı kırmızılıların son yıllardaki derbi maçlarına Kur'an-ı Kerim ile giden ve kısa zamanda sosyal medyada ünlenen Hafız Mehmet Fatih Kiriş yaşamını yitirdi. Maç esnasında tribünde Kur’an okuduğu anlar sosyal medyada paylaşılan Kiriş’in yaşamını yitirmesi Galatasaraylı taraftarları üzdü.

"Kadıköy Fatihi" olarak da bilinen Kiriş'in, özellikle Fenerbahçe Galatasaray derbilerinde elinde Kur'an-ı Kerim ile statta yer aldığı anlar büyük ses getirmişti.

Mehmet Fatih Kiriş Kimdir?

Galatasaray taraftarı olan ve Hafız adıyla çağrılan Mehmet Fatih Kiriş, sarı kırmızılı tribünlerin manevi simgelerinden biridir. Özellikle de Galatasaray’ın derbi maçlarına elinde Kur’an-ı Kerim ile tribünlere gelen Kiriş’in Kur’an okuduğu anlar sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi görüyordu.

Hafız Mehmet Fatih Kiriş Neden Öldü?

Galatasaray taraftarı olan ve sarı kırmızılıların derbi maçlarına elinde Kur'an-ı Kerim ile giden Hafız Mehmet Fatih Kiriş’in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği söylendi.