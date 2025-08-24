Kaza, saat 17.00 sıralarında Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ-Bayramuşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kayseri istikametinden gelen 16 BTE 244 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, virajı alamayarak geçtiği karşı şeritte Enes Çelik (29) yönetimindeki 23 BC 278 plakalı BYD marka otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada hafif ticari araçta bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi ile otomobil sürücüsü Enes Çelik olay yerinde hayatını kaybetti, K.Ç. (29) ve B.V.Ç. (3) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, UMKE ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, hayatlarını kaybeden 3 kişinin cenazeleri ise Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.