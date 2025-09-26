Kaza, Alaca ilçesi Sanatlar Sokak kavşağı civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.Ç. idaresindeki 19 TZ 314 plakalı otomobil ile M.Ş. yönetimindeki 19 HP 787 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çorum Trafik Kazası (4)

Cadde ortasında sopalı bıçaklı kavga: 3 yaralı
Cadde ortasında sopalı bıçaklı kavga: 3 yaralı
İçeriği Görüntüle

Kazada sürücüler ile 19 TZ 314 plakalı araçta bulunan M.Ç. yaralandı.

Çorum Trafik Kazası (2)

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çorum Trafik Kazası (3)Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA