Kaza, Alaca ilçesi Sanatlar Sokak kavşağı civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.Ç. idaresindeki 19 TZ 314 plakalı otomobil ile M.Ş. yönetimindeki 19 HP 787 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada sürücüler ile 19 TZ 314 plakalı araçta bulunan M.Ç. yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.