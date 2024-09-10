En yüksek reel getiri külçe altında

Dolar/TL fiyatı son dakika 10 Eylül 2024 Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL?

İş arayanlara müjde: En çok eleman arayan meslekler açıklandı!

Yozgat güvenliği için önemli konular ele alındı

Yozgat’ta biri 7 diğeri 8 yaşında… Yetenekleri boylarından büyük!

Arazisinde domuz nöbeti tutarken kendini vurdu

Yozgat'ta bir baba programa çıkıp kayıp kızının bulunmasını istedi!

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kazada sürücü A.M.’nin yanı sıra M.A. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 2 yabancı uyruklu şahıs bulundukları yerden çıkarılarak Gürün Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan 2 yabancı uyruklu kişi ambulanslarla Sivas’a sevk edildi. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza sabah saatlerinde Gürün ilçesi Yoncalık mevkiinde meydana geldi.

Yozgat'ın komşusu Sivas ’ta hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kaza da 2 yabancı uyruklu kişi yaralandı.

Bu bağlantı sizi https://www.ilerigazetesi.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.