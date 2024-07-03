Ünlü şarkıcı Hadise, yakında dijital bir platformda yayınlanacak 8 bölümlük romantik komedi dizisinde başrolde yer alacak.

Dizinin başlangıcında eşlik edecek olan İlhan Şen'in projeden ayrılmasının ardından yeni bir oyuncu seçimi yapıldı.

İlk olarak genç kuşağın başarılı oyuncusu İlhan Şen'in yerine, dizinin başrol karakterlerinden Mert'i canlandıracak olan Serhat Teoman seçildi.

Serhat Teoman, "Sevmek Yüzünden" filmindeki performansıyla tanınıyor ve bu diziyle dijital platformlarda ilk kez izleyici karşısına çıkacak. Dizide Seda Bakan'ın partnerini ise Şükrü Özyıldız canlandıracak.

Hadise, dizide Seda Bakan'ın canlandıracağı Selma karakterinin en yakın arkadaşı Ceren'e hayat verecek.

İki bekar kadının eğlenceli ve romantik hikayesinin anlatılacağı dizi önümüzdeki hafta İstanbul'da çekimlere başlayacak.

HADİSE'YE 10 MİLYON TL

Hadise'nin bu dizi için 10 milyon TL alacağı öğrenildi. Ünlü şarkıcıyı bu projeye dahil etmeye ikna eden isim ise yakın arkadaşı Seda Bakan olduğu iddia ediliyor.

ÇEKİMLER İSTANBUL'DA

8 bölümden oluşacak olan dizi İstanbul'da çekilecek. Dizinin yönetmeni ve senarist bilgileri ise henüz netleşmedi.

HADİSE'NİN OYUNCULUK SERÜVENİ BAŞLIYOR

Bu diziyle birlikte Hadise ilk kez profesyonel anlamda oyunculuk deneyimi yaşayacak. Daha önce jüri üyeliği ve çeşitli programlarda yer alan Hadise, bu alanda da adından söz ettirmeye hazır gibi görünüyor.