Başarılı şarkıcı Hadise, müzik kariyerinin yanı sıra oyunculuk dünyasına da adım atıyor. Gain platformunda yayınlanacak olan "Esas Oğlan" dizisi için anlaşma sağlayan Hadise'nin partneri, yakışıklı oyuncu İlhan Şen olacak.

Müzik dünyasında şarkıları ve danslarıyla büyük başarılar elde eden Hadise, bu kez oyunculuk yeteneklerini sergileyecek. Dizide yakın arkadaşı Seda Bakan ile birlikte rol alacak olan Hadise, Ceren karakterine hayat verecek. İlhan Şen ise Mert karakterini canlandıracak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "Esas Oğlan" dizisinin yönetmenliğini Şenol Sönmez üstlenecek. Temmuz ayının ikinci haftasında İstanbul'da başlayacak çekimlerde Hadise, izleyicilere romantik komedi türünde keyifli anlar yaşatacak.

Dizinin senaryosu Meryem Gültabak ve Cihan Çalışkantürk tarafından yazıldı. Seda Bakan ise Selma karakterine hayat verecek. "Esas Oğlan" dizisi, Hadise'nin oyunculuk performansını merak eden hayranları tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Gain platformunda yayınlanacak dizi, şimdiden heyecan uyandırdı ve izleyicilere güçlü bir senaryo ve etkileyici oyuncu kadrosu sunmayı hedefliyor.