22 Ekim 1985’te Belçika’nın Mol şehrinde dünyaya gelen Hadise, Sivaslı bir ailenin kızıdır.

Ünlü şarkıcının, aralarında İrem Derici ve bazı tanınmış isimlerin de bulunduğu bir grup ünlüyle birlikte gözaltına alındığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmanın, “uyuşturucu madde kullanımını özendirmek” suçlamasıyla başlatılan operasyon kapsamında 19 ünlü ismin geçtiği, bazı şüphelilerin gözaltına alındığı, bazıları hakkında ise arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Neden Gözaltına Alındı?

8 Ekim sabahında yayımlanan son dakika haberlerine göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen operasyon, sosyal medyada yapılan paylaşımların ihbar kabul edilmesi sonucu yapıldı.



Hadise’nin de aralarında bulunduğu bazı sanatçıların ifadelerinin alınmak üzere emniyete götürüldüğü belirtildi. Operasyonun kapsamı geniş tutulurken, soruşturmanın adli mercilerde devam ettiği açıklandı.

Yetkililerden resmi bir açıklama beklenirken, Hadise’nin avukatlarının da süreci yakından takip ettiği öğrenildi.

Hadise’nin Kariyeri

2005 yılında yayımladığı ilk albümü “Sweat” ile müzik piyasasına giriş yaptı. Albümde yer alan “Stir Me Up” şarkısıyla Belçika’da ve Türkiye’de tanındı. Türk basınının ilgisi üzerine kariyerini Türkiye’ye taşıyan sanatçı, 2008 yılında ikinci stüdyo albümü “Hadise” yi piyasaya sürdü. Albümdeki “Deli Oğlan” şarkısı Türkiye’de büyük beğeni topladı.

2009 yılında Türkiye’yi Eurovision Şarkı Yarışması’nda “Düm Tek Tek” adlı şarkısıyla temsil eden Hadise, yarışmayı dördüncü sırada tamamlayarak uluslararası bir yükseliş yakaladı. Aynı yıl “Fast Life” ve “Kahraman” albümlerini çıkardı.

2011 yılında çıkan “Aşk Kaç Beden Giyer?” albümüyle müzik listelerinde uzun süre zirvede kalan Hadise, “Superman” ve “Mesajımı Almıştır O” gibi hit şarkılara imza attı. Sonraki yıllarda “Tavsiye” (2014) ve “Şampiyon” (2017) albümleriyle başarısına başarı katmaya devam etti.