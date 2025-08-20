1987 yılında İstanbul’da doğan Hacı Sabancı, Türkiye’nin köklü ailelerinden Sabancı ailesinin bir üyesidir. Babası iş insanı Ömer Sabancı, annesi ise Arzu Sabancı’dır. Eğitim hayatına İstanbul’daki Saint-Benoît Fransız Lisesi’nde başlayan Sabancı, lisans eğitimini Amerika Birleşik Devletleri’nde Boston’daki Tufts Üniversitesi’nde ekonomi üzerine tamamladı.

Yüksek lisansını ise İngiltere’nin Londra kentinde, City University’de Denizcilik ve Finans alanında yaptı. Eğitimini tamamladıktan sonra aile şirketlerinde çeşitli görevler üstlendi.

Hacı Sabancı, Densa Holding’in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmekte olup, Marinsa Denizcilik ve Hayat Tekstil şirketlerinde de yönetim kurulu üyesidir. Aynı zamanda Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) üyesidir ve 2009 yılından bu yana bu üyeliğini devam ettirmektedir.

Hacı Sabancı’nın Özel Hayatı

Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Hacı Sabancı, Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün kongre üyeleri arasında yer almaktadır. İş hayatındaki yoğun temposunun yanı sıra sosyal hayatıyla da sık sık gündeme gelen Sabancı, 2020 yılının Kasım ayında Zeynep Nazlı Kayı’ya evlilik teklifi etmişti.

Çift, 10 Ekim 2021 tarihinde İstanbul’da, Arzu ve Ömer Sabancı’ya ait yalıda gerçekleştirilen sade bir törenle dünya evine girmişti.

Gündeme Gelen Babalık Davası

Türkiye’nin en zengin ailelerinden biri olan Sabancı ailesi, iş dünyasındaki faaliyetlerinin yanı sıra zaman zaman kamuoyunun dikkatini çeken özel hayatlarıyla da gündeme gelmektedir. Son olarak, Hacı Sabancı hakkında açılan babalık davası ve çıkan DNA sonucu kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Babalığın resmi olarak tescillenmesi halinde, Uzay D.’nin Sabancı ailesinin soyadını taşıma hakkı kazanması ve miras hukuku kapsamında birtakım yasal haklara sahip olması söz konusu olabilecek.

İş dünyasının tanınan isimlerinden Hacı Sabancı, hakkında açılan babalık davasıyla gündeme geldi. İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen dava kapsamında yapılan DNA testi sonucunda, 4 yaşındaki Uzay D.’nin biyolojik babasının Hacı Sabancı olduğu resmi olarak tespit edildi.

DNA Sonucu Netleşti

Fatma D. isimli kadın tarafından İstanbul Aile Mahkemesi'ne açılan babalık davasında önemli bir gelişme yaşandı. Dava dilekçesinde, Fatma D. ile Hacı Sabancı’nın yaklaşık 14 yıl önce sosyal medya aracılığıyla tanıştıkları ve bir süre duygusal bir ilişki yaşadıkları belirtildi. Bu ilişkinin ardından, 2 Şubat 2021 tarihinde Uzay adında bir erkek çocuğunun dünyaya geldiği ifade edildi.

Mahkeme, çocuk ile Hacı Sabancı arasında soy bağı kurulması amacıyla DNA testi yapılmasına karar verdi. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan genetik inceleme sonucunda, Sabancı’nın %99.99 ihtimalle çocuğun biyolojik babası olduğu tespit edildi.

DNA testinin sonucuyla birlikte, mahkemenin Hacı Sabancı'nın babalığının hukuken tanınmasına ve Uzay D.’nin nüfus bilgilerinin düzeltilmesine yönelik karar vermesi bekleniyor.