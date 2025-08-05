Üç gün süren etkinlik Hafızlık Kur'an kurslarındaki öğrencilerin yararına gerçekleştirildi.

Müftü Zühdü Elveren, etkinliğe katılan vatandaşlarla birebir ilgilendi.

Konu ile ilgili müftülük sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Sarıkaya Müftüsü Zühdü Elveren hocamız Hafızlık Kur'an kurslarımızdaki öğrencilerimiz yararına tertip edilen ve Hacı Hasan Bor Parkında üç gün süren Hayır Çarşısı Etkinliğine katılan bugünün küçükleri geleceğin büyükleriyle de özel olarak ilgilendi. Yüce Rabbimiz neslimizi her türlü kötülükten muhafaza eylesin. Onları Rablerine, dinlerine, Rasullerine hürmetkar; vatanlarına hizmetkar eylesin” denildi.