Milletvekili Zorlu, “Hoşgörü ve adaletin söz bayraklarından Hacı Bektaş Veli’yi Hakk'a yürüyüşünün 752’nci yılında rahmet ve saygıyla anıyorum” dedi.

Zorlu yaptığı açıklamada, “Türkistan’da Hoca Ahmet Yesevi Türbesinin çilehane kısmında bazı eşyalar sergilenir. Bunlardan biri de Ahmet Yesevi’nin yetiştirdiği ve onun yolundan gidenleri Alperenleri gösteren haritadır. Haritadaki 72 numaralı ok Türkiye’den Hacı Bektaş Veli’yi gösterir.Aslında bu eski harita, hiç eskimeyen ve ülkemizin sorunlarını çözmek için irdelememiz gereken bir gerçeği ve kesişmeyi anlatır. Yesevi’den Bektaşi’ye, Türkistan’dan Anadolu’ya uzanan bir büyük ortaklığın izleri ve etkilerini. İşte bu bilinçle, hoşgörü ve adaletin söz bayraklarından Hacı Bektaş Veli’yi Hakk'a yürüyüşünün 752. yılında rahmet ve saygıyla anıyoruz” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir