Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan hacı adaylarının Arafat içerisinde yer alan, Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu, ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'ye (Rahmet Tepesi) ziyaretleri devam ediyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Mekke'de bir araya gelen ve Kabe ziyaretlerini sürdüren hacı adaylarının bu ziyaretlerinde, haccın en önemli rüknü "vakfe"nin yapıldığı yer olan Arafat da yer alıyor. Mekke'nin 25 kilometre doğusunda, ova görünüşünde 14 kilometrekarelik bir alana sahip Arafat'ın kuzey kesiminde Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu yer olan Cebel-i Rahme bulunuyor.

Sıcak havaya rağmen, günün her saati ziyaretçisi eksik olmayan tepenin yakınlarına ulaşan hacı adayları, burada dua ediyor.

Kafile başkanları ve din görevlilerinin Arafat ve Cebel-i Rahme hakkındaki bilgilendirmelerini dinleyen hacı adayları, burada hatıra fotoğrafı çektiriyor.

İslam kaynaklarında, son peygamber Hazreti Muhammed'in Arafat vakfesini Cebel-i Rahme'nin yakınında yaptığı belirtiliyor.

Hacı adayları, aynı zamanda Arafat ve Müzdelife'de vakfe için gidecekleri alan ile bayramda Mina bölgesinde şeytan taşlayacakları mekanları da geziyor.

Kurban Bayramı öncesinde, bu mekanlarda da hazırlıklar devam ediyor. Bu doğrultuda, Arafat sınırlarında konaklamaların olacağı bölgede temizlik yapılarak eksikler gideriliyor.

- "Dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanlar, ellerini açarak dua edecekler"

Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Ulvi Ata, AA muhabirine, tarihi kayıtlara göre Cebel-i Rahme'nin cennetten kovulan Hz. Adem ile Hz. Havva'nın Allah'a yalvararak tövbe ettiği ve tövbelerinin kabul edildikten sonra tekrar buluştukları tepe olduğunu belirtti.

Hacı adaylarının arife gününden önce Arafat'a ve dolayısıyla Cebel-i Rahme'ye geleceğini anımsatan Ata, alanda arife günü öğle namazına müteakip vakfe yapılacağını söyledi.

Daha sonra öğlen ve ikindi namazının birlikte cem-i takdim yapılacağını bildiren Ata, şunları kaydetti:

"Dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanlar, ellerini açarak yüce Mevla'ya dua edecekler. İnsanlığın sıhhat ve selameti için Müslümanların sağlığı için dua edecekler. Aziz ve cennet vatanımızı her türlü felaketlerden muhafaza etmesi için Cenabı Hakk'a dua edecekler. Helalleşecekler, göz yaşı dökecekler. Dualardan sonra akşam güneş batıncaya kadar Allah'tan af dileyecekler. Güneş battıktan sonra organizasyonların yaptıkları çalışmalarla birlikte Müzdelife'ye doğru yol alınacak." AA