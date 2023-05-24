2023 yılında Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal toprakları ziyaret edecek Diyanet ve Şirket tüm hacı adaylarının, ibadetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmelerini sağlamak amacıyla yapılan eğitim programı Bilal Şahin Camii'nde gerçekleştirildi.

Hacı adaylarının yüksek katılım sağladığı seminerin ilk bölümünde İl Müftüsü Ali Gülden, Hacı adaylarına yönelik "Hac yolculuğuna çıkmadan önce maddi ve manevi hazırlık ve bir arada yaşama bilinci" konulu seminer verdi.

Haccın önemine de değinen Müftü Gülden; ‘’Hac yolculuğuna çıkmadan evvel ibadetinizi en güzel şekilde yapabilmeniz için, sizlere farklı konularda bilgi vereceğiz. Hac ibadetinin provasını sizlerle burada yapacağız. Hac hazırlığı maddi ve manevi olarak burada başlamakta ve bu hazırlığı iyi yapmış olarak bu yolculuğa çıkmanız çok önemli. Bu seminerlerin temel hedefide budur. Burada gerçekleştirdiğimiz seminerin faydasını inşallah Hac yolculuğu esnasında daha iyi anlayacaksınız. Rabbimiz sağlık ve huzurlu bir Hac yapabilmeyi nasip eylesin” ifadelerini kullandı.

22-23 Mayıs tarihinde gerçekleştiren eğitim programında hacı adaylarına ayrıca, "Kadınlara Özgü Konular, Haccın Hikmeti ve Hacdaki Sembollerin Anlamı, İbadet Bilinci ve Hac ve Umre Menasiki, Hz. Peygamber, Mescid-i Nebi ve Medine ile Temel Sağlık Bilgileri" konularında eğitim verildi.

Eğitim semineri sonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Hacı adaylarına aşıları yapılırken, İl Müftülüğü tarafından Hac Yolculuğu esnasında gerekli ekipmanların bulunduğu valizler Hacı adaylarına hediye edilerek ikramlarda bulunuldu. Haber Merkezi