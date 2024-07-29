Hacer Foggo, Tokat'ın Zile ilçesinde dünyaya gelmiştir. 1989 yılında gazetecilik kariyerine adım atan Foggo, yaklaşık 20 yıl boyunca gazetelerde, dergilerde ve radyolarda çalışarak söyleşiler, işçi-sendika ve insan hakları konularında yazılar kaleme almıştır. Ayrıca, sivil toplum alanında çeşitli projelere imza atmaktadır.

Foggo, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul 2. Bölge'den 18. sıradan milletvekili adayı olarak gösterilmiştir. Roman hakları konusunda uzun yıllardır mücadele eden Hacer Foggo, Sulukule'nin yıkılmasından bu yana Roman topluluklarının haklarını savunmaktadır. Roman Hakları Forumu'nun da bir üyesidir.

Ayrıca, CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Foggo'nun sivil toplum ve insan hakları konusundaki çalışmaları, toplumda önemli bir etki yaratmaya devam etmektedir.