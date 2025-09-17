Diyanet İşleri Başkanlığı, ön kayıt süresinin 21 Eylül’e kadar uzatıldığını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 11 Ağustos’ta başlayan hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. Vatandaşlar, başvurularını e-Devlet üzerinden kolayca gerçekleştirebiliyor.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2026 yılı hac ön kayıt ve güncelleme işlemlerinin 21 Eylül’e kadar uzatıldığını açıkladı. Ancak hac kura çekimiyle ilgili tarih henüz belirlenmedi.

Kura takvimiyle ilgili gelişmelerin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından “hac.gov.tr” internet sitesi üzerinden paylaşılacağı bildirildi.