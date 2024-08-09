Birçok emekli, promosyon ödemeleri sırasında sunulan ek haklardan haberdar değil. Aslında, belirli koşullar sağlandığında emekliler çift promosyon alabilme imkânına sahip. Ancak, bu fırsatı değerlendirebilmek için bazı prosedürler ve gereklilikler bulunuyor. İşte tüm detaylar...

Emekli maaşları ve promosyon ödemeleri, emekli vatandaşlar için hayati öneme sahip konular arasında yer alıyor. Farklı bankalardan emekli maaşı ve dul maaşı alan vatandaşlar, her bir maaş için ayrı promosyon alabiliyor. Bu durum, emeklilere çift promosyon alma şansı sunuyor. Ancak, aynı bankadan her iki maaşı da alan emekliler için promosyon miktarı, maaş dilimlerinin toplamına göre hesaplandığı için, alınan ödeme miktarı daha düşük olabiliyor.

Bu nedenle, çifte promosyon avantajlarından en iyi şekilde faydalanmak isteyen emekliler için banka seçimi büyük bir öneme sahip. Bazı emekliler, belirli koşulları sağladıkları takdirde çifte promosyon hakkından yararlanabiliyor.

Örneğin, eşini kaybetmiş bir emekli, eşinin maaşı ve kendi dul aylığını alıyorsa, promosyon ödemelerini iki katına çıkarma şansına sahip olabilir. Ancak, bu avantajdan yararlanmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. İşte bu şartlar ve detaylar...

EMEKLİ MAAŞI VE DUL MAAŞI HAKLARI

Sigortalının vefatı durumunda, yeterli sigorta süresine sahip olması halinde geride kalan eşe maaş bağlanıyor. Çalışmayan ya da emekli olmayan eş, vefat eden sigortalının maaşının yüzde 75'ini talep edebilirken, çalışan veya emekli eş ise yüzde 50 oranında hak kazanıyor.

Sigortalının eşine maaş bağlanabilmesi için, vefat eden kişinin en az 1800 gün süreyle maluliyet, yaşlılık ve hayat sigortası primlerini ödemiş olması ya da en az 5 yıl sigortalılık süresi ile birlikte toplam 900 gün prim ödeme şartını sağlaması gerekiyor.

Bu koşulları yerine getiren emekliler, hem kendi maaşlarını hem de dul maaşlarını alarak, çift promosyon fırsatından yararlanabilirler.