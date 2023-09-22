Yozgat Mutafoğlu Mahallesi'nde bulunan 643 konut ve ticaret merkezinden oluşan TOKİ projesinden konut alan vatandaşlar, projede bulunmayan okul ile ilgili gazetemize başvurmuş ve biz de İleri Gazetesi olarak 6 Temmuz 2021’de “Okulsuz Mahalle!” başlığıyla konut sahiplerinin yaşadıkları sıkıntıyı kamuoyu gündemine taşımıştık.

Haberimizin ardından, Yozgat Valiliği vatandaşların bu sorununa çözüm arayışına girdi ve dönemin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile görüşmeler sonrasında TOKİ konutlarının projesinde yer almayan okul yapımı için 2 milyon 750 bin lira Yozgat İl Özel İdaresi hesabına gönderildi.

İLERİ GAZETESİ VATANDAŞIN SESİ OLDU

E5 karayolu üzerinde, Yozgat girişinde bulunan ve “Mutafoğlu Mahallesi 2’inci mıntıka TOKİ Konutları” olarak bilinen projede 643 konut, 1 ticaret merkezi ve 1 cami bulunuyordu.

Projeden ev alan vatandaşların gazetemize ulaşıp, projede okulun olmadığını iletmeleri üzerine sorunlarını gündeme taşımıştık.

Bölgedeki TOKİ konutlarından satın alan vatandaşların gazetemize durumu bildirmeleri üzerine 6 Temmuz 2021 tarihinde "Okulsuz mahalle" başlığı ile yaptığımız haber sonrasında yetkililer harekete geçmişti.

Haberimizin ardından harekete geçen ekipler, TOKİ konutlarına okul yapımı için Yozgat İl Özel İdaresi’ne 2 milyon 750 bin liranın bakanlık tarafından aktarıldığını duyurmuşlardı.

KONUNUN TAKİPÇİSİ OLDUK

İleri Gazetesi olarak, Yozgat ve Yozgatlılar adına kamu görevimizi yerine getirdik ve konuyu ilk günden itibaren takip ettik.

Vatandaşın talebini paylaştığımız haberlerimizin yayınlanmasının ardından yetkililer hızla harekete geçti ve bu gelişmeyi de 11 Eylül 2021’de “Okul sorunu çözülüyor” başlıklı haberimiz ile kamuoyuna duyurduk.

Sonraki süreçte devam eden okul inşaatını takip ederek, “Öğrenciler okullarına kavuşacak” başlıklı haberimiz ile tekrar gündeme getirdik.

2021 yılında başlayan süreç sonuç verdi ve öğrenciler okullarına kavuştu.

ÖĞRENCİLER İÇİN İLK ZİL ÇALACAK

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Sarıhacılı TOKİ konutları içerisine yapılan 100. Yıl Cumhuriyet İlk ve Ortaokulunu önceki gün ziyaret etti.

Okulda incelemelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Altınkaynak, yaptığı açıklamada “Sarıhacılı TOKİ konutları içerisine yapılan 100. Yıl Cumhuriyet İlk ve Ortaokulumuz 25 Eylül 2023 Pazartesi gününden itibaren eğitim öğretime açılacak. Tüm Öğretmen, öğrenci, veli ve eğitim camiamıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. (Yasin Nazım Kayhan)