Haber Spikeri Selin Sabit Kimdir

Selin Sabit, hafta sonu sabah saatlerinde Halk TV ekranlarında yayınlanan "Hafta Sonu Sabah" programının başarılı sunucusu olarak tanınmaktadır. İzleyicilerin merak ettiği Selin Sabit, gazetecilik kariyerinde yıllardır adından söz ettiren bir isim olmuştur.

Balıkesir Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü’nden mezun olan Selin Sabit, kariyerine İstanbul FM’de spiker olarak başlamıştır. Televizyon dünyasındaki yolculuğuna TGRT’de devam eden Sabit, burada haber spikerliği ve program sunuculuğu yapmıştır. Ardından Star Medya Grubu’nda 24TV, TV4 ve Star Gazete gibi prestijli medya organlarında görevler üstlenmiştir. Radyoculuk alanında da ses getiren işlere imza atan Sabit, Show Radyo ve Best FM’de haber spikerliği ve editörlük yapmıştır. Özellikle Best FM’de sunduğu "Konuşan Türkiye" programı ile büyük beğeni toplamıştır.

Günümüzde Selin Sabit, Halk TV bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir. Hafta sonu sabah saat 8 ile 10 arasında yayınlanan "Hafta Sonu Sabah" programının hem hazırlığını hem de sunumunu üstlenmektedir. İzleyiciler, sabah haberlerini ondan dinlemeyi tercih etmektedir.

Selin Sabit, 1980 yılında İzmir’de doğmuştur. 43 yaşındaki deneyimli spiker, doğma büyüme İzmirli olup, mesleki yaşamını İstanbul’da sürdürmektedir.

Selin Sabit, yılların deneyimiyle televizyon ve radyo dünyasında sağlam bir yer edinmiş, izleyicilerin güvenle takip ettiği bir isim olarak öne çıkmaktadır. Onun hakkında merak edilen her şey, bu haberimizde sizlerle.