AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Yozgat’a yeni doktor ataması yapıldığını duyurdu.

Doktor Ataması Yozgat (1)

Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Yozgat’ın sağlık hizmetlerinin daha iyi ve kesintisiz devamı için yapıldığını duyurdu.

Yozgat Şehir Hastanesi

Yozgat başarı gösterdi! Yozgat başarı gösterdi!

Milletvekili Şahan, Yozgat’a 45 doktor ataması yapıldığını söyleyerek hayırlı olmasını diledi.

Yozgat Araştırma Hastanesi

Şahan 45 atamanın 24’ünün uzman hekim, 21’inin ise pratisyen hekim olduğunu aktardı.

Yozgat Doktor Ataması

Şahan açıklamasının tamamında, “Yeni doktor atamalarımız Yozgat’ımıza hayırlı olsun… Yozgat’ımıza sağlık hizmetlerinin daha iyi ve kesintisiz devamı için 24 uzman hekim 21 pratisyen hekim ataması yapılmıştır. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Sayın Kemal Memişoğlu’na ve emeği geçen herkese hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyor, doktorlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

Muhabir: Hüseyin Buğdaycı