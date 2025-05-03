AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Yozgat’a yeni doktor ataması yapıldığını duyurdu.

Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Yozgat’ın sağlık hizmetlerinin daha iyi ve kesintisiz devamı için yapıldığını duyurdu.

Milletvekili Şahan, Yozgat’a 45 doktor ataması yapıldığını söyleyerek hayırlı olmasını diledi.

Şahan 45 atamanın 24’ünün uzman hekim, 21’inin ise pratisyen hekim olduğunu aktardı.

Şahan açıklamasının tamamında, “Yeni doktor atamalarımız Yozgat’ımıza hayırlı olsun… Yozgat’ımıza sağlık hizmetlerinin daha iyi ve kesintisiz devamı için 24 uzman hekim 21 pratisyen hekim ataması yapılmıştır. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Sayın Kemal Memişoğlu’na ve emeği geçen herkese hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyor, doktorlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.