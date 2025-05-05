Toplantıda, 2025 yılının ilk dört ayında yürütülen çalışmalar detaylı olarak ele alındı.

Önceliğimiz Yozgat Halkının Huzuru7

İl genelinde güvenlik ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik faaliyetler değerlendirilirken, birim amirleri tarafından Vali Özkan’a brifing sunuldu.

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Toplantının ardından konuşan Vali Özkan, vatandaşların güvenliğini sağlamak için görev yapan tüm kolluk kuvvetlerine teşekkür ederek, “Yozgat’ın huzur ve güvenliği için fedakârca görev yapan emniyet ve jandarma personelimize başarılar diliyorum. Halkımızın güvenliği bizim en öncelikli görevimizdir” ifadelerini kullandı.

Önceliğimiz Yozgat Halkının Huzuru1

Vali Özkan, benzer değerlendirme toplantılarının belirli aralıklarla sürdürüleceğini kaydetti.

Muhabir: Alpaslan Demir