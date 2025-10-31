Ziyarette, çalışanlarla mesleki süreçler, çalışma koşulları ve sosyal haklar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Program kapsamında düğünü olan sendika üyesi Enes’e, Güvenlik İş Sendikası tarafından gönderilen hediye teslim edildi. İl Temsilcisi Polat, Genel Başkan Ömer Çağırıcı ve sendika yönetiminin selamlarını ileterek, çalışanın mutluluğuna ortak olduklarını ifade etti.

Sendikanın üyeleriyle güçlü bağ kurduğunu belirten Polat, şunları kaydetti: “Bizim için saatin önemi yoktur. Nerede olursa olsun yol ve dava arkadaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bir gün değil, her gün arkadaşlarımızın yanındayız. Hedefimiz, çalışma hayatında güvenlik görevlerimizin hak ettiği değeri görmesini sağlamaktır.”

Ziyarette güvenlik görevlilerinin çalışma şartları, özlük hakları ve beklentileri dinlenerek not alındı. Polat, bu taleplerin sendikanın genel merkezine iletilerek çözümü için gerekli girişimlerde bulunulacağını belirtti.

Güvenlik İş Sendikası olarak dayanışma vurgusu yapan Polat, birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye devam edeceklerini belirterek, “Üyelerimizin huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamına sahip olması için kararlılıkla çalışıyoruz” dedi.