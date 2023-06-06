Yönetim, Spor kamuoyununda yakından bildiği gibi Erzinspor, Fatsaspor, İskenderunspor ve Mardin Başakspor ile şampiyonluklar yaşamış, kalitesini ve tecrübesini ispat etmiş Can Güven Bozoksporun şampiyonluğu ve profesyonel lige yükselmesi adına çalışmalarına başlayacağını ifade etti.

Yönetimden yapılan açıklamada; “Daha öncede dile getirdiğimiz gibi bu şehir profesyonel ligleri hak ediyor. Hak ettiği yerlere gelmesi için ekibimizle birlikte başladığımız çalışmalarımıza sonuna kadar canla başla devam edeceğiz. Yozgat’ımız, daha önce üst ligleri görmüş hatta bugün ki adı ile Süper Lig’de birçok başarı yaşamış takımı olan bir şehrimiz. Yüce Mevla’mın izniyle, hedefine odaklanmış takımımızı, şehrimiz ve hemşehrilerimiz el ele vererek güçlü bir yönetim, güçlü bir teknik heyet, güçlü bir oyuncu grubu, güçlü bir taraftar desteği ile takımımızı istenen yerlere ulaştıracağız. Şehrimize, hemşehrilerimize, bizlere, Can Güven Hocama ve spor camiasına hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi. Haber Merkezi