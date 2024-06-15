Yozgat Valiliği, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara "araç kiralama" uyarısında bulundu.

Oltalama girişimlerine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Valilik, araç kiralamasının yapılacağı sitenin güvenilirliğinin önemine vurgu yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Kiralık araç sitesinin güvenirliğini kontrol ederek kurumsal sitelerin benzeri veya ikizi olmamasına dikkat edin. Kurumsal olmayan iletişim numaraları üzerinden iletişime geçmeyin ve belirttikleri şahsi IBAN numaralarına para transferi yapmayın. Banka ve kimlik bilgilerinizi paylaşmayın. Şüphelendiğiniz her durumda kolluğa müracaat edin” ifadelerine yer verildi.