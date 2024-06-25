Güven Adıgüzel, İstanbul Sarıyer'de yaşayan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi olarak tanınan bir isimdir. Aslen Bayburtlu olan Adıgüzel, siyasi kariyerinin yanı sıra, aile yaşamı ve kişisel ilgi alanlarıyla da dikkat çekmektedir.

GÜVEN ADIGÜZEL'İN HAYATI VE KARİYERİ

İstanbul Sarıyer'de ikamet eden Güven Adıgüzel, Solis Mimarlık'ta çalışmaktadır ve İsov Zincirlikuyu Yapı Meslek Lisesi'nde eğitim görmüştür. Evli olan Adıgüzel, Tunahan ve Cihanay adında iki çocuğa sahiptir. Boş zamanlarında zıpkınla balık avlama sporuyla ilgilenmektedir.

Adıgüzel, MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi olarak önemli bir siyasi rol üstlenmiştir. Ancak, kısa bir süre önce siyaseti bıraktığını açıklamıştır. Bu dönemde, ailevi sorunlarla da mücadele etmek zorunda kalmıştır.

ADIGÜZEL AİLESİNİ SARSAN OLAYLAR

Güven Adıgüzel'in ismi, son zamanlarda oğlu Tunahan Adıgüzel'in göçmen kaçakçılığı ve PKK ile bağlantılı suçlamalar nedeniyle gündeme gelmiştir. Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın yazdığına göre, Çanakkale'de yapılan bir uyuşturucu ihbarı üzerine jandarma ve sahil güvenlik ekipleri, Ayvacık'taki Kumbağlar Limanı'nda Yunanistan bayraklı 'Nefeli' adlı sürat teknesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla altı kişiyi gözaltına almıştır. Tunahan Adıgüzel de bu kişiler arasındadır. Teknede 11 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirilmiş ve göçmen kaçakçılığıyla suçlanan Tunahan Adıgüzel tutuklanmıştır.

GÜVEN ADIGÜZEL'İN AÇIKLAMALARI

Güven Adıgüzel, yaşanan olayları doğrulamış ve oğlunun PKK'lılar tarafından kandırıldığını belirtmiştir. Adıgüzel, "Örgüt büyük çocuğumu kullanarak ve kandırarak, bu işi yaptırıyor" ifadelerini kullanmıştır. Ayrıca, büyük oğlu Cihanay'ın kara para suçundan dolayı Türkiye'den Yunanistan'a kaçtığını ve orada PKK'lılarla tanıştığını ifade etmiştir. Adıgüzel, oğlunun bu kişiler tarafından kullanılarak insan ticareti yapmaya zorlandığını belirtmiştir.

TUNAHAN ADIGÜZEL'İN İFADESİ

Tunahan Adıgüzel ifadesinde, Sarıyer'de otel ve restoran işlettiğini, Yunanistan'da yaşayan 'Azat' adlı kişinin kendisini yurt dışına ait hattan arayarak bazı şahısları arabasıyla belirli bir yere götürmesini istediğini söylemiştir. Bunun karşılığında hesabına 60 bin TL gönderildiğini ifade eden Adıgüzel, göçmen kaçakçılığı için iki araba kiraladığını ve üç arkadaşını yanına aldığını belirtmiştir.

OLAYLARIN ARDINDAN

Yaşanan olaylar sonrası Tunahan Adıgüzel, göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucu bulundurmak suçlarından tutuklanmıştır. Baba Güven Adıgüzel, büyük oğlunun PKK'lılar tarafından kandırıldığını ve oğlunu bu durumdan kurtarmaya çalıştığını söylemiştir. Olayla ilgili yargı süreci devam etmektedir.

Bu olaylar, Adıgüzel ailesini ve MHP'yi kamuoyunun dikkatine taşımış, detayları merak konusu olmuştur. Güven Adıgüzel, yaşanan zorluklara rağmen ailesini koruma çabalarını sürdürmektedir.