İstanbul’da gerçekleştirilecek final yarışmalarında Yozgat’tan 5 takım, 4 farklı projeyle yarışma hakkı kazandı.

Dünyanın En Büyük Teknoloji Festivali

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla düzenlenen TEKNOFEST, havacılık, uzay ve teknoloji alanında dünyanın en büyük festivali olma özelliğini taşıyor. Her yıl düzenlenen dev festival, milyonlarca genci bir araya getirerek, gençlere projelerini geliştirme ve milli teknolojiye katkı sunma fırsatı sağlıyor.

Yozgat’tan 5 takım, 4 proje ile finale kalmayı başardı. Final yarışmalarına katılacak takım ve projeler şöyle:

Onkolojide 3T Yarışması – Pulvion – Yozgat Bozok Üniversitesi

İnsansız Kara Aracı Yarışması – IEEE Route 66 – Yozgat Bozok Üniversitesi

Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları (22/12) Eğitim – Filogenetik Taksonomi – Yozgat Bozok Üniversitesi

Hava Savunma Sistemleri Yarışması – IEEE Route 66 – Yozgat Bozok Üniversitesi

Akıllı Ulaşım Yarışması (Ortaokul Seviyesi) – Anadolu Roketçileri – Yozgat/Sorgun Yunus Emre Ortaokulu

Finale kalan takımlar, TEKNOFEST 2025 kapsamında İstanbul’da düzenlenecek yarışmalarda Yozgat’ı temsil edecek.