İstanbul'da, 8 Ekim 2023'de yapılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, ara karar ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmasına karear verdi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Çelik ile birlikte il yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri ile il disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinin görevlerinden uzaklaştırılmalarına karar verdi.

Görevden uzaklaştırılan isimlerin yerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Ekran Narsap'tan oluşan geçici yönetim görevlendirildi.

Halk TV'de gazeteciler Fikret Bila, Kürşad Oğuz ve Sinem Fıstıkoğlu'nun sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gürsel Tekin'in partiden ihraç edildiğini açıkladı.

Gürsel Tekin CHP Yönetimini Eleştirdi

Tekin, "AK Parti yargısı diye bağırıyorsunuz, siz daha beter durumdasınız. Bana sormadan benim ifademi almadan, ben bir savunma yapmadan beni ihraç edemezsiniz. Disiplin Kurulu'na veremezsiniz" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanmasının ardından TGRT Haber'e konuşan Tekin, kendisinin heyete atandığını haberlerle öğrendiğini söylemişti.

"CHP'nin adliye koridorlarından kurtulması için elini taşın altına koyacağını" belirten Tekin, "Partimizi kayyıma bırakacak değiliz" demiş ve eklemişti:

"CHP'yi birlik beraberlik içinde kongreye götüreceğiz. Heyetteki tüm arkadaşlar CHP'li isimlerden oluşturmuş. CHP bizim evimiz, yuvamız her şeyimizdir. Tüm arkadaşlarımız rahat olsun. CHP'yi CHP'liler yönetecek."