Gürsel Aksel (10 Mayıs 1937, Edirne - 13 Ekim 1978, Rize), Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden biri olarak tanınır. Hem futbolcu hem de teknik direktör olarak kariyerine derin izler bıraktı.

Futbol kariyerine Manisa Gençlikspor'da başlayan Gürsel Aksel, kısa sürede yeteneğiyle dikkat çekti ve Göztepe'ye transfer oldu. Tam 17 yıl boyunca Göztepe formasını terleten Aksel, bu süre zarfında 390 maçta 79 gol atmış ve 11 yıl boyunca takım kaptanlığı yapmıştır. Onun liderliği, Göztepe'nin altın yıllarının en önemli unsurlarından biri oldu.

Gürsel Aksel, Türkiye millî takımlarında da önemli görevler üstlendi. 2 kez Türkiye U-21, 3 kez Türkiye A Millî Takımı forması giyen Aksel, toplamda 5 kez millî formayı temsil etti ve 1 gol atmıştır. Ayrıca, 12 kez Türkiye Ordu millî takımında yer alarak ulusal başarılara katkı sağladı.

Futbolu 1972 yılında bırakan Gürsel Aksel, futbolun içinde kalmaya devam ederek antrenörlük yapmaya başladı. 1975-76 sezonunda Göztepe’nin son dört haftasında teknik direktörlük yapan Aksel, daha sonra Orduspor, Boluspor ve Çaykur Rizespor gibi önemli takımları çalıştırdı. 13 Ekim 1978'de Çaykur Rizespor'u çalıştırdığı dönemde, bir benzin istasyonundaki patlama sonucu hayatını kaybetti.