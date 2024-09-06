TFF 3. Lig 4. Grup temsilcisi Kayseri Erciyes 38 Futbol Kulübü yeni sezon öncesi teknik heyet ve futbolcular ile tek tek sözleşme imzaladı.
TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Kayseri Erciyes 38 FK, kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Ahmet Dirgenali ve yöneticiler katıldı.
Mavi-Siyahlılar dış transferde kadrosuna kattığı İnegöl Kafkasspor’dan Ekrem Kayılıbal, Fevzi Can Bozkuş, İhsan Uğur Göktaş, Kırşehirspor’dan Kadem Burak Yaşar, İsmail Karataş, Hüseyin Ekici, Osmaniyespor’dan Hüseyin Fıstıkçı, Gümüşhane Sportif Faaliyetleri A.Ş’den Ayhan Gürbüz, Çatalcaspor’dan İsmet Yazgan, Bellona Kayserispor’dan Ethem Balcı, Abdulkadir Taşdan, Muhammed Aybar, Mazıdağı Fosfatspor’dan Ayvaz Koç, Nevşehirspor’dan Ahmet Taner Çuhadar, Samsun Belediyespor’dan Batuhan Kazancı, Yozgat Belediyesi Bozokspor’dan Gürkan Arslan, 1922 Konyaspor’dan Kaan Mert Nasırlar, Develigücü FK’dan Alperen Güler, Enes Koçoğlu, Kayseri Esen Metal SK’dan Ziyahan Erbaşı, Eynesil Belediyespor’dan Alperen Elmas, Kayseri Atletikspor’dan Muhammed Yasin Atıcı, Mardin 1969 Spor’dan Berkay Sizer ve Kuşadaspor’dan Burak Kenar’ı renklerine bağladı.