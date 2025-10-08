Güreşin Kalbi Yozgat’ta Atacak

İl Müdürü Hopur, “Kuşak Güreşi Büyük Erkekler ve Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonası, 9-12 Ekim 2025 tarihleri arasında Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek” dedi.
Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenecek şampiyonaya 27 ilden 580 sporcunun katılacağını dile getiren Hopur, “Organizasyonda, 18-20 Kasım 2025 tarihlerinde Hindistan’da yapılacak Kuşak Güreşi Dünya Şampiyonası’na katılacak milli sporcular belirlenecek. Şampiyonanın açılış programı 11 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek” ifadelerini kullandı.
İl Müdürü Şahin Hopur, şampiyonanın Yozgat’ta düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Milli sporcularımızın azim ve mücadelesine tanıklık edeceğimiz bu organizasyonda hemşerilerimizi aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Güreşin kalbi, spor şehri Yozgat’ta atacak” ifadelerini kullandı.