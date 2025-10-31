Temmuz–Eylül döneminde turistlerin gecelik ortalama harcaması 100 dolar oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 2025 yılının Temmuz-Eylül dönemini kapsayan üçüncü çeyrekte turizm geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artış göstererek 24 milyar 257 milyon 815 bin dolara ulaştı.

Bu dönemde elde edilen toplam gelirin 24 milyar 46 milyon 779 bin doları ziyaretçilerden, 211 milyon 37 bin doları ise transfer yolcularından elde edildi. Ziyaretçiler içinde yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının payı yüzde 16,1 olarak kaydedildi.

Bireysel Olarak Seyahat Planı Yapılıyor

Ziyaretçilerin Türkiye seyahatleri kapsamında yaptığı harcamaların 15 milyar 975 milyon 385 bin dolarını kişisel harcamalar, 8 milyar 71 milyon 394 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu veriler, turistlerin büyük bölümünün seyahat planlarını bireysel olarak organize ettiğini ortaya koydu.

Ziyaretçi Sayısı 23,6 Milyon Oldu

2025’in üçüncü çeyreğinde Türkiye’den çıkış yapan ziyaretçi sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 artışla 23 milyon 639 bin 736 kişi oldu. Bu ziyaretçilerin 3 milyon 438 bin 655’ini, yani yüzde 14,5’ini, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları oluşturdu.

Yurt Dışından Gelenler 64 Dolar Harcadı

Bu çeyrekte ülkemizde konaklayan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 100 dolar olarak belirlendi. Yozgat’tan yurt dışına giden gurbetçi vatandaşlarımız bulunuyor. Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarının gecelik ortalama harcaması ise 64 dolar olarak kayıtlara geçti.