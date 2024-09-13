Narin Güran'ın ölümü sonrasında başlatılan soruşturma, Güran ailesinin kökeni ve tarihi hakkında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı. Narin'in abisi Baran Güran'ın sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları, Molla Gürani hakkında yapılan incelemeleri artırdı.

Güran ailesinin kökeniyle ilgili Baran Güran, açıklama yaptı. Güran, "Biz Molla Gürani'nin torunlarıyız. Bu aile eskiden beri ağa olarak bilinir. Köklü bir aile olmamız bazı eleştirilerin hedefi oluyor. Zenginlik iddialarına rağmen biz tarımla uğraşıyoruz ve var olan araçlarımızı ailenin ortak kullanımına sunuyoruz" ifadelerini kullandı. Güran’ın bu açıklamaları, Molla Gürani'nin tarihçesi ve ailesi üzerindeki araştırmaların derinleşmesine neden oldu.

MOLLA GÜRANİ'NİN TARİHİ VE KÖKENİ

Molla Gürani, Osmanlı Devleti'nin dördüncü şeyhülislamı olarak bilinir ve İslam âlimliği ile müderrislik yapmıştır. Tam adı Şemsüddin Ahmed bin İsmâil bin Osman Gürânî'dir. 1480-1488 yılları arasında İstanbul müftülüğü ve şeyhülislamlık görevlerinde bulunmuş, 1488'de İstanbul'da vefat etmiştir. Cenaze namazını II. Bayezid bizzat kıldırmıştır.

Molla Gürani'nin kökeni hakkındaki bilgiler çeşitli rivayetlere dayanmaktadır. Şehrizor Kürtleri'nden olduğu söylenen Gürani'nin doğum yeri konusunda farklı görüşler mevcuttur. Makrîzî, onun Şehrizor’da doğduğunu belirtirken, bazı kaynaklar Irak’taki Şehrizor veya İran’ın Nişabur havalisindeki İsfeyarin köyünden olduğunu öne sürmektedir. Bikaî ise Gürani'nin Diyarbakır’da doğduğunu ifade eder.

Küçük yaşlarda Kur'an'ı ezberleyen Molla Gürani, ilim öğrenmek için Bağdat, Diyarbakır, Hayfa ve Hınıs şehirlerine gitmiştir. Şam'da eğitim aldıktan sonra Kahire'de kıraat, tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerinde dersler vermiştir. Şam'da aldığı eğitim sonrası, dönemin ünlü alimi İbn-i Hacer Askalani'den hadis ve fıkıh dersleri almış, zamanla tanınan bir âlim haline gelmiştir.

Genç Mehmed’i eğitme çabaları sonucunda I. Murat'ın Bursa'daki medresesinde görev almış ve Yıldırım Medresesi'ne tayin edilmiştir. Padişahın tavizsiz eğitim anlayışı ve Gürani'nin bilgisi, II. Murad tarafından büyük bir ödülle ödüllendirilmiştir.