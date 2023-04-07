Açıklamada kimyanın insan hayatında merkezi role sahip bir bilim ve meslek alanı olduğu söylendi.

Bozok Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, “Kimyanın toplum için önemini dile getirmek için her yıl 7 Nisan’da çeşitli etkinliklerle gerçekleştiriliyor. Her yıl 7 Nisan Kimaygerler Derneği tarafından Kimyagerler Günü olarak anılır. Kimyagerler, çeşitli etkinliklerle kimyanın önemini, insanların hayatındaki yerini anlatarak, kişilerin bilinçlenmesine katkı sağlamaya çalışır. İnsan hayatında merkezi role sahip bir bilim ve meslek alanı olan kimya, tarihsel süreç içinde, sağlık alanında da insanlık için büyük katkılar yapan ve kazanımlar sağlayan bir bilim ve meslek alanı olmuştur. Bu bağlamda kimya başta tıp ve eczacılık olmak üzere diğer meslek alanlarıyla işbirlikleri içinde ürettiği temizlik, dezenfektan ve hijyen ürünleri; tanılarda kullanılan reaktif ve yöntemler; aşı ve ilaçların üretim ve saflaştırılması ile sağlık sektöründe kullanılan materyal, araç, gereç ve tekniklerin geliştirilmesine kadar sağlık alanına çok farklı yönlerden katkılarda bulunmuş ve halihazırda bu katkılarını sürdürmektedir. Kimyagerlerin gününü kutluyoruz” ifadelerine yer verildi. Haber Merkezi