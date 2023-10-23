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TÜİK’in açıklamış olduğu verilere göre, Türkiye genelinde kişi başına düşen günlük ortalama su tüketimi 228 litre olarak hesaplandı. Açıklanan verilerde Yozgat dikkat çekiyor.

Yozgat, kişi başına günlük ortalama 151 litre su tüketimiyle, Türkiye genelindeki ortalamanın altında kaldı. İlçeler arasında yapılan karşılaştırmada ise Yozgat'ın komşu illeri de benzer sonuçlar verdi. Amasya'da günlük su tüketimi 151 litre iken, Sivas'ta 205 litre, Samsun'da 207 litre, Çorum'da 199 litre ve Tokat'ta 135 litre olarak kaydedildi.

TÜİK, su ve atık su istatistiklerini belirlemek için Türkiye genelinde birçok kaynağı kullanıyor. Bu kaynaklar arasında 50 ve daha fazla kişi çalıştıran imalat sanayi işyerleri, termik santraller, Organize Sanayi Bölgeleri, maden işletmeleri ve belediyeler bulunuyor. Ayrıca, köylerin su ve atık su verileri de İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınarak tahmin ediliyor.

Bu veriler, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve su tasarrufu konularında toplumun bilinçlendirilmesi açısından önem taşıyor. Su tüketiminin azaltılması, çevresel sürdürülebilirliği ve su kaynaklarının korunmasını destekliyor. (Haber Merkezi)