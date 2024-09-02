2008 yılında 124 üye ile faaliyete başlayan Sarıkaya Süt Üreticileri Birliği, bugün üye sayısını 940’a çıkararak günlük süt toplama kapasitesini 80 tona ulaştırmayı başardı.

Kuruluşunun ilk yıllarında yalnızca 500 litre süt toplayabilen birliğin, bugüne kadar gerçekleştirdiği gelişim göz kamaştırıcı. Sarıkaya’nın köylerine yerleştirilen süt soğutma tankları sayesinde günlük 20 ton süt toplama kapasitesine ulaşılırken, çiftliklerden ise 60 ton süt toplanarak pazara sunuluyor.

BAŞARIYA İMZA ATAN BAŞKAN: ALTAN GÜLTEKİN

Sarıkaya Süt Üreticileri Birliği Başkanı Veteriner Hekim Altan Gültekin, üreticilerin sütlerini en verimli şekilde değerlendirdiğini ifade ediyor. Gültekin, “Yaylada 600 büyükbaş ve 600 küçükbaş hayvan bulunuyor ve günlük 2 ton süt alıyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.

HİSARBEY YAYLASI'NA SÜT SOĞUTMA TANKLARI YERLEŞTİRİLDİ

Birlik, Hisarbey Yaylası’na 6 süt soğutma tankı kurarak, burada topladığı sütü Yozgat Et ve Süt Kurumu’na teslim ediyor. Gültekin, Hisarbey’in hayvancılık faaliyetleri sayesinde göç oranının en az olduğu köylerden biri olduğunu vurgulayarak, üreticilerin refahını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

ÜRETİCİLERİN YÜZÜ GÜLDÜ

Hisarbey Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Fatma Güverçin, bu yıl yağışların bol olduğunu ve otların yeterli olduğunu belirterek, Sarıkaya Süt Üreticileri Birliği sayesinde sütlerinin artık değerli hale geldiğini ifade etti.

Bir diğer üretici Sahra Sağlam, mayıs ayında yaylaya göç ettiklerini ve sabah akşam ineklerini sağarak sütleri tanklara getirdiklerini belirtti.

Sağlam, sütlerini tanklarda topladıklarını ve birliğin satın aldığını, böylece geçimlerini sağladıklarını ve çocuklarını eğitimin yanı sıra ev ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.

YOZGAT’IN SÜT ÜRETİMİNDEKİ ÖNEMİ

Sarıkaya Süt Üreticileri Birliği, yerleştirilen süt soğutma tankları ve çiftliklerden toplanan sütlerle Yozgat'ın süt üretiminde önemli bir rol oynamaya devam ediyor.

Birlik, hem yerel ekonomiye katkı sağlıyor hem de üreticilerin refahını artırarak, Yozgat’ın süt üretimindeki öncü rolünü sürdürmeye devam ediyor.