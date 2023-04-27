Çandır Belediyesi öncülüğünde 2020 yılında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle "KOP'la İstiridye Mantarı Üretiyorum, Refaha Kavuşuyorum" projesi hazırlandı.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından alınan 95 bin lira destekle 100 metrekarelik mantar üretim çadırı kuruldu, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce 112 kişiye mantar yetiştiriciliği kursu verildi.

Kursiyerlerin istihdamı için de "Çandır'da Tüketen Değil Üreten Eller" projesini hazırlayan belediye, ORAN Kalkınma Ajansından 1 milyon lira hibe destek alarak 1100 metrekare alanda 11 çadır daha kurdu.

Üretim maliyetini düşürmek isteyen belediye, kurduğu güneş enerjisi santrali sayesinde 990 kilovatsaat elektrik üreterek tesisin ihtiyacını karşıladı, yine ORAN Kalkınma Ajansının desteğiyle mantar kompost üretim tesisi kurdu.

"İSTİHDAMI ARTIRABİLMEK İÇİN İLAVE PROJELER YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Çandır Halk Eğitim Merkezi Müdürü ve Mantar Üretim İşletmesi Koordinatörü Mustafa Esim, AA muhabirine, Çandır Belediye Başkanı Mustafa Ertan Örgün ile 2020'de mantar üretimi için proje hazırladıklarını söyledi.

İlk etapta 112 kişiye verilen mantar üretim eğitiminin ardından talep artınca çadırları büyütme gereği duyduklarını anlatan Esim, 12 çadırda günlük 500 kilogram mantar ürettiklerini, Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin bütün illerine ürün gönderdiklerini belirtti.

Besleyici özelliği ve yüksek protein değeri dolayısıyla istiridye mantarına talebin fazla olduğunu dile getiren Esim, "İstiridye mantarı doğala çok yakın ve dayanma gücü yüksek. Kimyasal kesinlikle kullanmıyoruz. Bu nedenle tercih edilen bir bölgede mantar yetiştiriyoruz. Talep şu anda fazla geliyor, yetişemiyoruz. Bu nedenle tesisi büyütmek istiyoruz." dedi.

Esim, şunları kaydetti:

"Elektriği belediyemiz tarafından kurulan güneş enerji santralinden karşılıyoruz. Mantar maliyetini düşürdüğü için daha fazla istihdam oluşturuyoruz. Başta tek çadır varken 2 işçi çalıştırıyordu, şu an 12 çadırımız var, 12 işçi çalıştırıyoruz. İstihdamı artırabilmek için burayı büyütmeyi, ilave projeler yapmayı düşünüyoruz. Kendimiz kompostumuzu yapıyoruz ama bunu yüksek teknolojide steril olarak üretebilmek için yeni bir proje çalışmamız oldu. Orta Anadolu Kalkınma Ajansına bu projeyi sunduk. O da geçti. Şu an onun üretimine başlamak üzereyiz. Bu sayede Türkiye'nin neresinden olursa olsun isteyenlere hem kompost hem mantar gönderebileceğiz. Çandır'ı, Orta Anadolu'nun mantar merkezi haline inşallah getireceğiz."

İşçilerden Gülay Çolak da Çandır Belediyesinin girişimi ve devlet desteğiyle kurulan tesis açılınca burada çalışmaya başladığını belirterek, "Burada 1,5 yıldır çalışıyorum. 12 kişi çalışıyoruz, evimize ekmek götürüyoruz" ifadesini kullandı. AA