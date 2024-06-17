Yozgat Süt İşleme Müdürü Akif Başol, Vali Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret ederek kurumun son gelişmeleri hakkında bilgi verdi.

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350 Kilogram Tereyağı Üretiliyor3-1

Süt İşleme Müdürü Başol, Vali Özkan’a Yozgat Süt İşleme Müdürlüğü'nün son çalışmaları hakkında bilgi vererek, tesislerde tereyağı üretimine başlandığını ve ürünlerin kurum mağazalarında tüketicilere sunulduğunu belirtti.

350 Kilogram Tereyağı Üretiliyor1-1Vali Özkan, Başol’a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, kolaylıklar diledi.

Yozgat'ın sağlıklı ve doğal ürünleriyle tanınan Et ve Süt Kurumu, taze ve kaliteli tereyağlarını kurum mağazalarında satışa sundu. Günlük 40 ton süt işleme kapasitesine sahip olan Yozgat Süt İşleme Müdürlüğü'nde, her gün 350 kilogram tereyağı üretimi gerçekleştiriliyor.

350 Kilogram Tereyağı Üretiliyor2-1Yozgat ve çevre illerden toplanan taze sütler, modern tesislerde işlenerek lezzetli tereyağına dönüştürülüyor. Ülke genelindeki Et ve Süt Kurumu mağazalarında satışa sunulan bu tereyağı tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

Muhabir: Hakan Demirbaş