Günlerini ziyaret ederek kutladı

Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan, “Sağlık sistemimizin ayrılmaz bir parçası olan, halkımızın sağlığı için büyük özveri ve gayretle hizmet eden eczacılarımızın 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü kutlu olsun” dedi.

Uz. Dr. Kozan ziyarette yaptığı açıklamada, “Mesleğine ömrünü, emeğini ve gönlünü adayan tüm eczacıların eczacılar gününü kutlarım. İnsanlık tarihi kadar eskiye dayanan eczacılık, etken madde üretiminden, son ürün haline gelene kadar ilaç üretimde ve ilacın en uygun şekilde hastalara ulaştırılmasında büyük ve etkin bir rol sahibidir” ifadelerini kullandı. (Yasin Nazım Kayhan)