İl Sağlık Müdürü Fatih Şahin, hastalıkların teşhisi ve tedavi sürecinde üstlenmiş oldukları görevlerini son derece dikkat ve özveri ile yerine getiren Laborantların “28 Nisan Laborantlar Günü'nü" kutladı.

“ÖNEMLİ BİR YERE SAHİPTİR”

Şahin açıklamasında, “2007 yılından itibaren her yıl 28 Nisan tarihi ‘Dünya Laborantlar Günü’ olarak kutlanmaktadır. Günümüzde laboratuvar hizmetleri sadece sağlık hizmetlerinde sınırlı kalmayıp yaşamın pek çok alanında önemli bir yere sahiptir. Sağlık alanında hastalıkların teşhisi ve tedavisi süreci yanı sıra, çevre güvenliği, tüketilen gıdaların kontrolü ve daha birçok alanda laboratuvarlar toplumumuza dikkatli, özenli ve özverili ekip çalışmaları ile hizmet vermektedir” diye konuştu.

“ÖZVERİ GEREKTİRMEKTEDİR”

Şahin konuşmasına şu şekilde devam etti; “Sağlık hizmetlerinde, doğru teşhis ve tedavinin yapılabilmesi için laboratuvar hizmetlerinin mümkün olan en yüksek kalitede hizmet vermesi gerekmektedir. Günümüzde laboratuvar hizmetleri sadece sağlık hizmetlerinde değil, yaşamın her alanında büyük bir önem arz etmektedir. Hastalıkların teşhisi ve tedavisi süreci, çevre güvenliği, yenilen gıdaların kontrolü ve daha birçok alanda laboratuvarlar hizmet vermektedir. Elbette bütün bu hizmetler son derece dikkat, özveri ve ekip çalışmasını gerektirmektedir. Bu nedenle Laborant alanında hizmet veren tüm çalışanlarımızın bu önemli gününü kutluyoruz.”

LABORANT NEDİR?

Laborant, sağlık kurumları bünyesinde laboratuvar bölümünde hizmet veren teknik çalışanlardır. Bu kişiler doktorların istekleri doğrultusunda bütün tetkikleri inceleyerek raporlarlar. Bundan dolayı laborant olarak bilinen kişilere laboratuvar teknisyeni demekte mümkündür.

LABORANT NE İŞ YAPAR?

Laborantların temel görevleri, prosedürlere, sağlık ve de güvenlik talimatlarına uyup, laboratuvarın etkili şekilde çalışmasını sağlamaktır. Çeşitli sektörlerde görev alabilen laborantın genel görev tanımı da çeşitlilik göstermektedir. Laborantların genel sorumlulukları aşağıdaki gibidir; Kan, toksik ve doku madde örneklerini almak, örnekleri etiketlemek ve de analiz etmek, test sonuçlarını iyi bir rapor halinde sunmak, standart laboratuvar ekipmanlarını çalıştırmak ve ya bakımını yaparak güvenlik kontrollerini sağlamak. Ahmet Ayverdi