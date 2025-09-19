Osmaniye’nin merkeze bağlı Bahçe köyünde yaşayan 64 yaşındaki Bekir Kurtoğlu’ndan 14 Eylül’den bu yana haber alınamıyordu. Motosikletiyle evinden ayrılan Kurtoğlu’nun geri dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

İhbarın ardından Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Gökçedam Köyü yakınlarında Kurtoğlu’na ait motosiklet ve terliklerin bulunması üzerine ekipler çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.

Jandarma komando timleri, sualtı arama kurtarma ekipleri, AFAD ve DSİ ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda Kurtoğlu’nun cansız bedeni, terliklerin bulunduğu noktanın yaklaşık 20 kilometre uzağında, yan kanaletin 3 kilometre içerisinde bulundu.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bekir Kurtoğlu’nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.