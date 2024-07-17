Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ilçede bulunan yüzme havuzları hakkında bilgilendirme yaptı.

Pazar yeri yanında bulunan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun hizmet vereceği günler vatandaşların talepleri doğrultusunda belirlendi.

Başkan Coşar, Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunda pazar, pazartesi ve salı günleri erkek; çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri ise kadın vatandaşlar için hizmet verileceğini söyledi.

Coşar, Cavlak Termal Yüzme Havuzunda ise pazartesi günü yapılan temizlik çalışmalarının perşembe gününe alındığı bildirdi.

Coşar konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda ilçemiz pazar yeri yanında bulunan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzumuz; pazar, pazartesi ve salı günleri erkek, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri ise kadın hemşehrilerimize hizmet verecektir. Cavlak Termal Yüzme Havuzumuzda; pazartesi günü yapılan temizlik çalışmaları perşembe gününe alınmıştır” dedi.