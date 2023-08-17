Her fırsatta ofise gidip alımları kontrol eden Başkan Güngör alımlar konusunda vatandaşlara yardımcı oluyor.

Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı Şevki Güngör, AK Parti Sarıkaya İlçe Başkanı Ufuk Öcal ile birlikte hububat alımlarını inceledi.

Mahsul alımının yavaş olması TMO’da eleman eksikliğinden olduğu fark edilince, Başkan Güngör ve Başkan Ufuk Öcal olaya müdahale etti.

Başkan Güngör, yaşanan sorun AK Parti Yozgat Milletvekili TESKOM Genel Başkanı Abdulkadir Akgül’e iletildiğini söyledi.

Ziyarette bir açıklama yapan Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı Şevki Güngör, “Yozgat Milletvekili Akgül TMO Genel Müdürlüğü ile irtibata geçerek 8 kişilik alım ekibini derhal Sarıkaya’ya gönderimini sağladı. Böylelikle TMO’dan başlayan ve Emniyet Müdürlüğüne kadar devam eden Kamyon, Tır ve Traktör kuyruğu bir iki gün içerisinde eritildi. Çarşamba gününden itibaren de kuyruk çok azaldı. TMO ürünleri de randevulu olarak aldığı için bundan sonra da araç kuyruğu olmayacak” diye konuştu.

Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı Şevki Güngör Milletvekili Abdulkadir Akgül’e teşekkür ederek, çiftçinin mağduriyeti çözüldüğünü belirtti.

Güngör,“TMO kapalı siloları doldu arık ürün yığınlara alınıyor bu da bazı zorlukları gündeme getiriyoruz. Çiftçilerimizden isteğimiz ürünlerini getirirken damperli araçlarla getirsin. Çünkü yığınlara işçi yardımı ile boşaltmak çok zor oluyor. Bu durumda sıranın uzamasına neden oluyor. Bir diğer konu ise Randevu sistemi. Çiftçilerimiz ürünlerini randevu alarak ofise getiriyor. Bazı çiftçilerimizde randevusu olmadığı halde gelip sırıya giriyor. Bu bir hak çalımıdır hırsızlıktır. Sıraya girseler bile alımları yapılmayacak, randevusu hangi tarihteyse o tarihte gelsin. Boşa bekleyip de araç kuyruğu oluşturmasın” ifadelerini kullandı.

ANALİZ MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ

Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı Güngör, buğday ve diğer ürünlerinin analiz edildiği Laboratuvarını ziyaret etti.

Başkan Güngör, Ürünler hiç kimsenin ürünü diye ayırt etmeksizin bire bir inceleniyor. Alım standardında olan bütün ürünler alınıyor. Alım dışı ürünler ise geri çevriliyor. Bilgisayarlı ölçüm yapılarak protein değeri ve ürün kalitesi test ediliyor dedi.

ÇİFTÇİLERİMİZ NELERE DİKKAT ETMELİ

TMO yetkililerinden yapılan açıklamada,“Bu yıl kış ayları çok kurak geçti Nisan'ın son haftasından itibaren Temmuzun ilk haftasına kadar yağışlar neredeyse hiç kesilmedi, bu arada bitki gelişimini devam ettirdi. Bölgemiz karasal iklime sahip olduğu için gerek toprağımız gerekse ektiğimiz bitkiler bu kadar yoğun bir yağmura alışkın değildi ve hazırlıklı da değildik. Sonuç olarak bölgemizde sarı pas, kahverengi pas ve kara pas denilen hastalıklar ürünlerimizin gelişiminde olumsuz rol oynadı. Bu konuda Sarıkaya İlçe Tarım Müdürlüğü, Ziraat Odası ve ilgili kurumlar çiftçilerimizi uyardı, gerek mesaj atarak, gerek toplantı yaparak, gerekse birebir arayarak çiftçilerimizi uyardılar. Ürünlerini pas hastalığına karşı Pas ilacı atmaları konusunda telkinlerde bulundular. Çiftçilerimizin büyük kısmı bu uyarılara aldırış etmedi. İlacını tarlaya atmadı. Bunun sonucunda ise Temmuz ayında başlayan aşırı sıcaklar bitkinin doğal olarak kuruma sürecini olumsuz etkiledi ve taneleri cılız ve buruşuk olmasına neden oldu. Bu yıl özellikle buğday da görülen kırık oranı önceki yıllara göre çok fazla. Bunu halkımız genellikle biçerdöverden kaynaklandığını zannediyor ancak durum sanıldığı gibi değil. Kırılmanın yüksek olması tanelerin cılız olmaları en ufak bir sürtünme de kırılmalara neden oluyor. Sonuç olarak Ekinler biçildi çiftçilerimiz ürünlerini TMO ya getiriyor ürünlerin alınmamasının en büyük sebebi pas hastalığı nedeniyle ilaç atmayan çiftçilerimizin ürünlerinin cılız ve kırık olması. Yani toprak mahsulleri ofisinin alım bareminin dışında olmasıdır. Halkımızın bir talebi oldu halk arasında yemlik bizim tabirimizle ise standart dışı buğdayların alınması. Bu konuda girişimlerimiz oldu fakat şu ana kadar sonuçlanmadı. Yemlik buğdayların alımı onaylanırsa çiftçilerimize duyuracağız. Çiftçilerimizin gerek pas hastalığı gerekse diğer hastalıklara karşı mahsullerini zamanında ilaçlamaları hem aldıkları ürünü hem alacakları verimi artıracaktır. Bunun için İlçe Tarım Müdürlüğü ve Ziraat Odası ile irtibatta olup daha dikkatli davranmalarını talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.Alpaslan Demir