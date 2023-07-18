Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı Şevki Güngör yaptığı açıklamada şunları kaydetti; “6 Haziranda TMO tarafından hububat fiyatları açıklandığında Mazot Litre fiyatı 21 lira idi. 6 Haziranda açıklanan fiyatlar çiftçiyi memnun etmemişti. 6 Haziranda 21 lira olan mazot şuan 34 lira oldu ve o günden bu güne yüzde 50-60 oranında zam geldi. Yine aynı süre içerisinde çiftçi girdi maliyetlerine, günlük ihtiyaç ve gıda ürünlerine de yüzde 50-60 oranında zam geldi. Bu şartlar altında gelecek yıl için ekim hazırlığı yapmamız Sanayi, esnaf, tarım kredi kooperatifleri, ziraat bankası ve diğer bankalara olan borçlarını ödemesi mümkün görünmüyor. Tüm kesimlerin geliri yükselen fiyatlar karşısında artarken, çiftçi gelirleri bilakis aynı oranda aşağı çekilmiş görünüyor. Çiftçinin girdi maliyetleri ve yüzde 50-60 civarında yükselen piyasa fiyatlarını göz önünde bulundurarak 6 Haziranda açıklanan hububat fiyatları tekrar güncellenmelidir. Çiftçinin ve bizim beklentimiz Buğday için 13-14 lira + prim Arpa için 10-11 lira + prim civarında olmalıdır. Seçimlerde kurtarıcı olarak kabul gören çiftçi elinden kaşığı alınan sofranın yetim çocuğuna döndü” dedi. Haber Merkezi