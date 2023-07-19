Dermatoloji Polikliniğinde görev yapan Uzman Dr. Funda Koç Babayiğit, yoğun ve kontrolsüz güneş ışınlarına maruz kalmanın deride hızlı yaşlanmaya, kırışıklıklara ve deri kanserlerine yol açabileceğini belirtti.

Yaz aylarında dışarıya çıkılması gereken saatlere çok dikkat edilmesi gerektiğini belirten Babayiğit, “Yaz aylarında güneşin yoğun olduğu saatlerde (11.00-15.00 saatlerinde) dışarı çıkmamaya özen gösterilmelidir. Dışarı çıkılacak ise şapka, gözlük, açık renkli giysiler ve güneş koruyucu kremlerin kullanımı en önemli güneşten korunma yöntemleridir. Yoğun ve kontrolsüz güneş ışınlarına maruz kalmak deride hızlı yaşlanmaya, kırışıklıklara ve deri kanserlerine yol açabilmektedir” dedi.

Güneş kremi seçiminde dikkat edilmesi gereken huşulara açıklık getiren Babayiğit, “Güneş kremi tercihinde hem UVA hem de UVB filtresi içermesine özen gösterilmelidir. Ayrıca deriden iyi emilmeli, deriyi nemlendirmeli, yeterli miktarda sürülmeli ve alerjenik olmaması önemlidir. Seçilen ürün cilt tipine uygun olmalıdır. Gebelik durumunda ve çocuklarda daha çok mineral filtreli ürünler tercih edilmelidir” dedi.

Güneş koruyucularının yaz kış fark etmeksizin her mevsimde kullanılması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Babayiğit, şu ifadelere yer verdi: “Güneş koruyucu kremler dışarı çıkmadan en az 30 dakika önce sürülmelidir. Kullanılan ürünlerin koruma faktörü (SPF) 30 ve üzeri olmalıdır. Eğer uzun süre dışarıda zaman geçirilecekse 2-4 saatte bir yenilenmelidir. Güneş koruyucu kremler açıkta kalan derinin tamamına (yüz, kulaklar, dudak, kollar, el üzeri) uygulanmalıdır. Güneş koruyucular yaz kış fark etmeksizin her mevsimde gündüz saatlerinde açık havaya çıkmadan önce de kullanılmalıdır. Ayrıca yoğun güneş gören kapalı alanlarda (cam önü, balkon) içeride de kullanılmalıdır. Kışın 1-2 uygulama yeterli olurken yaz aylarında daha sık kullanılmalıdır. Terleme ve su ile temasta etkisi azalacağından yenilenmelidir. Güneş koruyucuların doğru ve düzenli kullanımı deri kanseri riskini azaltmaktadır. Deri tipinize uygun güneş kremi seçiminde zorlanıyorsanız dermatoloğunuza danışabilirsiniz.” İHA/Haber Merkezi