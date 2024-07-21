Türk basınının köklü isimlerinden Güneri Cıvaoğlu, sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma alındı. Edinilen bilgilere göre, Cıvaoğlu dün akşam saatlerinde yemek yemek üzere gittiği bir restoranda dengesini kaybederek düşmüş. Düşme sırasında başını çarpan Cıvaoğlu'nun fenalaşması üzerine hızla Fulya'daki Acıbadem Hastanesi'ne sevk edildiği ve burada yoğun bakımda tedavi altına alındığı bildirildi.

Olayla ilgili Cıvaoğlu'nun ailesi ve hastane yetkililerinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

GÜNERİ CIVAOĞLU KİMDİR?

Güneri Cıvaoğlu, 30 Temmuz 1939 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra gazetecilik kariyerine 1960'lı yıllarda adım attı. Akis dergisi ve Yeni İstanbul gazetesinde muhabir olarak görev yaptı. TRT'nin kuruluşunda sabah haberlerini hazırlayan ekibin başında yer aldı.

Strasbourg Üniversitesi'nde bir süre ekonomi eğitimi aldıktan sonra, Tercüman Gazetesi'nin genel yayın yönetmenliği görevini üstlendi. Ayrıca, Güneş Gazetesi'ni kurarak genel yayın yönetmenliğini yaptı. 1986-1996 yılları arasında Sabah Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptı ve 1996'dan itibaren Milliyet Gazetesi'nde yazılarına devam etti.

Cıvaoğlu, gazetecilik kariyerinde programcılığa da adım attı. Özellikle "Şeffaf Oda" programı ile birçok farklı sektörden konukları uzun yıllar ağırlayarak akıllarda kaldı.