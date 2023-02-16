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'Zor günleri atlatacağız'

Memur Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, deprem felaketi sonrasında İdari İşler Başkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na OHAL ilan edilen 10 ildeki kamu görevlilerine ilişkin taleplerinin karşılık bulduğunu ifade etti.

16 Şubat 2023 Perşembe 02:00
'Zor günleri atlatacağız'

Memur-Sen’in deprem felaketinin ardından bölgedeki durumu da gözeterek 10 Şubat 2023 tarihinde İdari İşler Başkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na OHAL ilan edilen 10 ildeki kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasını ve geçici görevlendirmelerinin yapılmasını talep ettiklerini dile getiren Şerefli, “Resmi Gazete’de bugün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve genelgeler, talebimizin karşılık bulduğunu göstermektedir. Düzenleme ile deprem felaketi sonrası mağduriyet yaşayan kamu görevlilerimizin izin ve görevlendirmeler yönünden beklentileri karşılanmıştır.” dedi.
BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI
Şerefli; yaşanan deprem felaketi sonrası sözleşmeli personelin kadroya geçiş sürecindeki otuz günlük başvuru süreci, deprem bölgelerine görevlendirilen ya da deprem nedeniyle bölgede bulunan personelin başvuru imkânı olmaması da gözetilerek 31 Mart 2023 tarihine uzatıldığını belirtti. Deprem felaketi nedeniyle eğitime ara verilen günlerde ek ders görevi bulunan personelin görevini yapmış sayılacağını ve ek ders ücretlerinin kendilerine ödenmesine yönelik düzenlemenin de yapıldığının altını çizen Şerefli, “Yapılan düzenlemeler, kamu hizmetinin eksiksiz biçimde yerine getirilmesi için hızlı bir şekilde karar alınmış olması açısından önemlidir. Devletimizin büyüklüğü ve milletimizin gücüyle el ele vererek bu zor günleri de atlatacağımızı biliyoruz.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

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Zor Günleri Atlatacağız
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