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Ziyaretlerini sürdürüyor

Çekerek ilçesine bağlı Özükavak beldesinde hane ziyaretlerini sürdüren Belediye Başkanı Oğuz Ünal, gerçekleşen ziyaretlerde vatandaşların istek ve önerilerini dinlediklerini belirtti.

24 Şubat 2023 Cuma 02:00
Ziyaretlerini sürdürüyor

Hasta ziyaretinin dost ve gönül ziyareti olduğunu belirten Başkan Ünal, “Bu düsturla hastalarımızı, yaşlılarımızı her fırsatta ziyaret ederek onlara moral vermeye çalışıyoruz. Ziyaretlerimizde büyüklerimizin istek ve önerilerini dinleyerek, onlara moral veriyoruz. Çünkü bizler, onların hayır dualarıyla ayakta duruyor ve tüm hizmetlerimizi gönülden yapıyoruz. Bu akşamda Bağlarbaşı mahallesinde ikamet eden uzun zamandır rahatsızlığı nedeni ile Ankara’da tedavi gören değerli büyüğümüz Ziya Çeliksu amcamızı ziyaret ettik. Gönüllerini aldık ve geçmiş olsun dileklerinde bulunduk. Mevlam tüm hastalarımıza, yaşlılarımıza acil şifalar ve sağlıklı, hayırlı ömürler versin.” dedi. »Sema Nur Koçaker

Son Güncelleme: 24.02.2023 09:25
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