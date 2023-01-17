Ziyaretlere devam

Neşeli; “Şehit Yakınları ve Gazilerimiz vatan, bayrak ve millet sevgisi uğruna bir an bile düşünmeden canını ortaya koyarak mücadele eden yiğitlerimizdir.” dedi.

Yozgat Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz ile Bakanlık ve İl Müdürlüğünün Hizmetleri hakkında değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Neşeli; “Aziz Şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimiz ve ailelerine ne yapsak azdır. Şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve gazi ailelerimizi ziyarete devam ediyoruz. Doğankent kasamızda ikamet eden Şehit Lokman Erkan'ın annesi Şemsi Erkan. Sarıkaya Küçükçalağıl köyünde yaşayan Şehit Dursun Paspal'ın babası Mehmet ve annesi Satı Pampal, Çandır İlçemizde yaşayan Şehit Halim Altay'ın annesi Nuriye Altay, Çayıralan İnönü köyünde yaşayan Şehit Ali Mehmet Vurel'in annesi Makbule Vurel'i ziyaret ederek sohbet ettik.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bakanımız Derya Yanık ve Valimiz Ziya Polat'ın selam, iyi dilek ve temennilerini ilettik. Şehitlerimiz ve Gazilerimiz milletimizin en kıymetli değerlerindendir. Şehitlerimizin anneleri, babaları, eşleri, çocukları ile Gazi ve aileleri bizlere emanettir. İl Müdürlüğü olarak her zaman yanlarında olmaya gayret gösteriyoruz. Aziz Şehitlerimize Allah'tan rahmet, Gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyoruz.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi