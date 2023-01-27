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Ziyaretler sürüyor

Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

27 Ocak 2023 Cuma 02:00
Ziyaretler sürüyor

Ziyaretleri kapsamında esnaf ile bir araya gelen Kaymakam Aydın’a, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Mustafa Sezer eşlik etti.
Sezer ile birlikte esnafı gezen Aydın, işyerlerini ziyaret edip esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek ilçedeki sorunlarla ilgili onların talep ve sorunları dinledi.
Aydın, ziyareti esnasında hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi. »Haber Merkezi

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Ziyaretler Sürüyor
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