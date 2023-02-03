Ziyaretler devam ediyor

Ziyaretleri kapsamında ilçeye bağlı Abdilli köyünü ziyaret eden Kaymakam Aydın’a, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Abdullah Ceran ve İlçe Özel İdare Müdürü Hayati Kurnaz eşlik etti.

Aydın, köy muhtarı ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet edip sorunlarını dinledi, taleplerini aldı. »Haber Merkezi