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Ziyaretler devam ediyor

Boğazlıyan Kaymakamı Recep Aydın, bulduğu her fırsatta köy ziyaretleri gerçekleştiriyor. 

03 Şubat 2023 Cuma 02:00
Ziyaretler devam ediyor

Ziyaretleri kapsamında ilçeye bağlı Abdilli köyünü ziyaret eden Kaymakam Aydın’a, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Abdullah Ceran ve İlçe Özel İdare Müdürü Hayati Kurnaz eşlik etti.  
Aydın, köy muhtarı ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet edip sorunlarını dinledi, taleplerini aldı. »Haber Merkezi

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Ziyaretler Devam Ediyor
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