Ziyaret ettiler

Başkan Coşar, ziyarette yaptığı açıklamada; “ Peşi sıra meydana gelen, ilçemizde de hissedilen depremlerden etkilenen ve evlerine girmek istemeyen hemşehrilerimiz için kurduğumuz çadırlarımızı, faaliyetini sürdürdüğümüz tesislerimizi ve hizmet binalarımıza ziyaret gerçekleştirdik. Ardından sevdikleriyle birlikte vakit geçiren hemşehrilerimiz ile selamlaştık, sohbet ettik. Daha sonra deprem bölgelerine ulaştırmak üzere temin edilen yardım malzemelerinin hazırlıklarının takibini yaptık. Başlattığımız yardım kampanyasına yoğun ilgi gösteren ve katkı sağlayan tüm duyarlı hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Gün dayanışma günüdür, birlikte aşacağız.” ifadelerini kullandı. »Alpaslan Demir